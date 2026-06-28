Gobierno pone bajo vigilancia especial a la Universidad de Medellín

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Educación Nacional ordenó vigilancia especial sobre la Universidad de Medellín. La institución fue notificada de una resolución del Ministerio que establece medidas preventivas, vigilancia especial y acompañamiento permanente. Estas acciones se enmarcan en las funciones de inspección y vigilancia que tiene el Gobierno sobre las universidades del país.

¿Qué implica en la práctica lo ordenado por MinEducación?

El Ministerio puede designar un inspector in situ (una persona o equipo) que vigila de forma permanente la gestión administrativa, financiera y académica de la universidad mientras dure la medida.

Así mismo, la institución debe responder requerimientos, entregar información detallada y seguir orientaciones del Ministerio para corregir las irregularidades detectadas.

Sin embargo, según la resolución, estas medidas no significan que se vaya a presentar una intervención administrativa, y tampoco sustituyen a las autoridades de la Universidad, no afectan su autonomía ni interrumpen el normal funcionamiento de las clases, los trámites administrativos ni los demás servicios educativos.

Cabe hacer mención que la institución continúa desarrollando con total normalidad sus actividades académicas, investigativas, administrativas y de extensión. Clases, exámenes, inscripciones y todos los compromisos con estudiantes, profesores y personal se mantienen sin cambios.

La Universidad de Medellín informó que recibe la decisión con respeto y se mostró dispuesta a colaborar plenamente con las autoridades educativas para atender todos los requerimientos.