Bomberos de Rionegro evitan tragedia al asegurar un vehículo suspendido desde un séptimo piso

Rionegro, Antioquia

Momentos de angustia tuvieron que pasar varias personas en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, por cuenta de un vehículo que se encontraba suspendido a punto de caer desde un séptimo piso en un lugar de parqueo. Para atender esta situación se desplazaron al sitio cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, las cuales lograron impedir que el vehículo se precipitara desde el séptimo piso de una unidad residencial del municipio. El automóvil quedó suspendido en el vacío tras un accidente en el parqueadero.

Según lo indicado por parte de las autoridades que atendieron el hecho, este ocurrió cuando un Twingo chocó con un Aveo, el cual en el momento del accidente se encontraba estacionado. Por el impacto, el Aveo fue empujado fuera de su espacio, derribó parte del muro perimetral y quedó con la parte trasera colgando al vacío.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que, por fortuna ninguno de los dos vehículos tenía personas adentro y que no había heridos.

Con el objetivo de evitar que el vehículo cayera, aseguraron el automóvil con un sistema de cuerdas y anclajes que lo que les permitió darle estabilidad y operar de forma más sencilla. Luego, utilizando uno de los vehículos del Cuerpo de Bomberos, realizaron una extracción controlada hasta dejar el automóvil en una zona segura.

Una vez terminada la operación, el vehículo fue entregado a su propietario y al administrador de la unidad residencial.

El área fue despejada y señalizada para prevenir nuevos riesgos mientras se realizan los trámites correspondientes. Con esta intervención oportuna, los Bomberos de Rionegro evitaron un accidente mayor que podría haber causado daños materiales graves o incluso víctimas.

El Cuerpo de Bomberos de Rionegro, reiteró su compromiso con la atención rápida y profesional de las emergencias para proteger la vida y los bienes de la comunidad.