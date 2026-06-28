Pride de Medellín 2026: marcha y celebración del Orgullo LGBTIQ+

Este años, el evento Pride se realizará en Bogotá y en Medellín . Foto: Getty Images( Thot )

Medellín, Antioquia

Hoy, como celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, se llevará a cabo el Pride de Medellín. Como es tradicional, se realizará una movilización por las principales calles del centro de la ciudad con el objetivo de reconocer la diversidad, promover el respeto y reafirmar que todas las personas, sin importar su orientación sexual, merecen vivir con libertad, dignidad y sin discriminación.

Por tal motivo, para este día se tienen previstas una serie de actividades. La jornada comenzará con una concentración en la calle Barbacoas, muy cerca del Parque Bolívar, la Catedral Metropolitana y el sector de Villanueva. Allí se realizará el Mercadeo Diverso, una iniciativa con emprendimientos y activaciones de marca LGBTIQ+, para que las y los interesados puedan adquirir todo tipo de accesorios y, de paso, apoyar a estos emprendimientos.

A las 2:00 p.m. iniciará la marcha. El recorrido incluirá la Avenida Oriental en sentido norte-sur. Posteriormente, los participantes se desplazarán hasta la calle 33, tomarán rumbo hacia la Estación Exposiciones del Metro, continuarán por la carrera 52 (Carabobo) y, finalmente, llegarán a San Juan. La jornada concluirá en el Parque de las Luces, donde se realizarán presentaciones artísticas.

Jacques León Bracamonte, defensore de derechos humanos, liderice social y activista de la población LGBTIQ+ señaló que el objetivo de esta manifestación en la capital de Antioquia es “conmemorar décadas de lucha por los derechos, la dignidad y la vida de la población LGBTIQ+. Honramos a quienes abrieron el camino y reafirmamos nuestro compromiso con las nuevas generaciones, exigiendo políticas públicas reales y sin retrocesos. Seguimos organizados y movilizados porque existimos, resistimos y la igualdad aún es una meta por alcanzar”.

Asimismo, manifestó que no quieren más crímenes de odio. “Cada paso que hemos dado honra a quienes nos abrieron el camino. Nos reafirmamos como defensores de derechos humanos y renovamos nuestro compromiso con las nuevas generaciones, presentes y futuras, no solo de la ciudad de Medellín, sino también de Antioquia”, finalizó Jacques León Bracamonte.