Ejército rescata a 17 personas que habían sido secuestradas en medio de disputas en La Guajira

En una operación conjunta entre el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, fueron rescatadas 17 personas que se encontraban secuestradas por la comunidad indígena Shapurale en medio de un conflicto entre clanes familiares indígenas.

Las dos instituciones atendieron el caso luego de que recibieron la denuncia presentada por familiares de estas personas, quienes indicaron que sus seres queridos estaban secuestrados e incluso ser habló de un herido.

Las tropas llegaron a las coordenadas en las que se encontraban las personas pero fueron recibidos con disparos, por lo cual procedieron a controlar la situación. Lo anterior, después de que fracasara la iniciativa de un corredor humanitario que había sido propuesto para atender el conflicto.

“Una vez asegurado el lugar, fueron rescatadas diecisiete (17) personas, entre ellas siete (7) menores de edad, quienes permanecían retenidas al interior de una vivienda” se lee en el reporte.

Entre las personas rescatadas se encuentran siete menores de edad. Dos de ellos fueron hallados en un delicado estado de salud.

En el procedimiento de registro del lugar fueron halladas dos pistolas junto con su respectiva munición, elementos que fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación.