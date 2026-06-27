🔴 Croacia vs Ghana / Panamá vs Inglaterra EN VIVO | Siga la transmisión de la Copa del Mundo 2026
Croacia irá en busca de la victoria para avanzar de manera directa a los dieciseisavos de final.
En el Grupo L aún quedan cupos por definir para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Inglaterra ya está adentro, mientras que Ghana y Croacia llegan con opciones de avanzar; Panamá, por su parte, buscará despedirse del torneo con una victoria. La última jornada promete emociones, ya que cada punto será determinante para definir las posiciones finales del grupo.
Previa del partido Croacia vs Ghana
Croacia llega a la última jornada del Grupo L con la clasificación en sus manos tras caer 4-2 ante Inglaterra y vencer 1-0 a Panamá. Los subcampeones del Mundial de 2018 y terceros en 2022 parten con confianza gracias a su buen historial frente a selecciones africanas, ya que permanecen invictos en este tipo de enfrentamientos en Copas del Mundo. Además, solo han perdido uno de sus últimos ocho partidos de fase de grupos.
Ghana, por su parte, suma cuatro puntos tras derrotar a Panamá e igualar sin goles frente a Inglaterra, resultado que la deja muy cerca de asegurar el boleto a los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Carlos Queiroz han destacado por su solidez defensiva y buscarán cerrar la fase de grupos manteniendo el arco en cero por tercer partido consecutivo.
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Previa del partido Panamá vs. Inglaterra
Panamá afronta su último compromiso del Mundial ya sin opciones de clasificación, luego de las derrotas frente a Ghana y Croacia. Los canaleros han tenido dificultades para generar peligro en ataque y buscarán despedirse del torneo con una actuación positiva que les permita sumar sus primeros puntos.
Inglaterra, en cambio, necesita una victoria para asegurar el primer lugar del Grupo L. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan tras igualar sin goles ante Ghana, un resultado que dejó dudas por la falta de contundencia ofensiva. Sin embargo, los Three Lions mantienen una destacada racha, con solo una derrota en sus últimos 12 partidos, y parten como favoritos para cerrar con triunfo la fase de grupos.
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Siga EN VIVO el minuto a minuto de los partido
Remate a puerta de Inglaterra
Remate de Bukayo SAKA
Falta a favor de Inglaterra
Cristian MARTINEZ comete una falta.
Se salva Panamá
El arquero de Panamá ataja el balón.
Tiro de esquina a favor de Inglaterra
Córner lanzado por Elliot ANDERSON
Inician los partidos
Rueda el balón en los estadios de Philadelphia - Nueva York
Suenan los himnos
Suenan los himnos de Ghana y Inglaterra
Suenan los himnos
Suenan los himnos de Croacia y Panamá
Equipos al terreno de juego
Actos protocolarios
TITULAR de Inglaterra
TITULAR de Panamá
TITULAR de Ghana
TITULAR de Croacia
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