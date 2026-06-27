🔴 Croacia vs Ghana / Panamá vs Inglaterra EN VIVO | Siga la transmisión de la Copa del Mundo 2026

En el Grupo L aún quedan cupos por definir para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Inglaterra ya está adentro, mientras que Ghana y Croacia llegan con opciones de avanzar; Panamá, por su parte, buscará despedirse del torneo con una victoria. La última jornada promete emociones, ya que cada punto será determinante para definir las posiciones finales del grupo.

Previa del partido Croacia vs Ghana

Croacia llega a la última jornada del Grupo L con la clasificación en sus manos tras caer 4-2 ante Inglaterra y vencer 1-0 a Panamá. Los subcampeones del Mundial de 2018 y terceros en 2022 parten con confianza gracias a su buen historial frente a selecciones africanas, ya que permanecen invictos en este tipo de enfrentamientos en Copas del Mundo. Además, solo han perdido uno de sus últimos ocho partidos de fase de grupos.

Ghana, por su parte, suma cuatro puntos tras derrotar a Panamá e igualar sin goles frente a Inglaterra, resultado que la deja muy cerca de asegurar el boleto a los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Carlos Queiroz han destacado por su solidez defensiva y buscarán cerrar la fase de grupos manteniendo el arco en cero por tercer partido consecutivo.

Le puede interesar: Marcelo Bielsa explotó en atención a la prensa tras eliminación de Uruguay: polémicas declaraciones

Previa del partido Panamá vs. Inglaterra

Panamá afronta su último compromiso del Mundial ya sin opciones de clasificación, luego de las derrotas frente a Ghana y Croacia. Los canaleros han tenido dificultades para generar peligro en ataque y buscarán despedirse del torneo con una actuación positiva que les permita sumar sus primeros puntos.

Inglaterra, en cambio, necesita una victoria para asegurar el primer lugar del Grupo L. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan tras igualar sin goles ante Ghana, un resultado que dejó dudas por la falta de contundencia ofensiva. Sin embargo, los Three Lions mantienen una destacada racha, con solo una derrota en sus últimos 12 partidos, y parten como favoritos para cerrar con triunfo la fase de grupos.

Le puede interesar: Lucas González, nuevo entrenador de Atlético Nacional: así fue anunciado

Siga EN VIVO el minuto a minuto de los partido