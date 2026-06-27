Nueva Zelanda vs Bélgica por el grupo G del Mundial 2026

La tercera fecha del Grupo G promete emociones hasta el final.

Previa del partido Nueva Zelanda vs Bélgica

Bélgica llega a la última jornada con la presión de conseguir una victoria para mantenerse con vida en el Mundial. El empate sin goles frente a Irán dejó a los Diablos Rojos en la tercera posición del Grupo G, aumentando las críticas por su rendimiento. Desde Rusia 2018, los europeos solo han ganado uno de sus cinco partidos mundialistas (3 empates y 1 derrota), por lo que necesitan reaccionar para evitar una nueva eliminación en la fase de grupos.

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Nueva Zelanda, por su parte, continúa sin conocer la victoria en una Copa del Mundo. Tras caer 3-1 ante Egipto, los oceánicos suman cuatro empates y cuatro derrotas en la historia del torneo. Pese a ello, una victoria podría abrirles la puerta a una clasificación histórica a la fase eliminatoria, aunque deberán mejorar la eficacia mostrada en sus dos primeros compromisos.

Previa del partido Egipto vs Irán

Egipto afronta el compromiso con la confianza de haber conseguido la primera victoria de su historia en un Mundial tras remontar y vencer 3-1 a Nueva Zelanda. Los Faraones lideran el grupo con cuatro puntos y una nueva victoria les asegurará el primer lugar de la zona, aunque incluso una derrota podría bastarles para avanzar a la siguiente ronda dependiendo de los otros resultados.

Irán también llega con opciones de clasificación después del valioso empate sin goles ante Bélgica. El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei volvió a demostrar su fortaleza defensiva y buscará sorprender a Egipto para quedarse con uno de los cupos a los dieciseisavos de final.

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Repase acá el minuto a minuto del partido Nueva Zelanda vs Bélgica