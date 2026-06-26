Tres jugadores de Colombia están en riesgo de perderse los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026

La Selección Colombia afrontará un duelo clave frente a Portugal por el liderato del Grupo K, pero también deberá manejar con cuidado el tema disciplinario. Tres futbolistas llegan apercibidos y, si reciben una nueva tarjeta amarilla este sábado, se perderán el compromiso de los dieciseisavos de final.

Los jugadores en riesgo son Jefferson Lerma, Jhon Lucumí y Johan Mojica, quienes acumulan una amonestación en el torneo y deberán evitar una segunda tarjeta para estar disponibles en la siguiente ronda.

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Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo estudia la posibilidad de realizar algunas rotaciones. La decisión no solo pasa por el riesgo de suspensión, sino también por el desgaste físico que ha dejado la intensa exigencia de los dos primeros compromisos del Mundial.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, las tarjetas amarillas acumuladas se limpian en dos momentos del torneo: al finalizar la fase de grupos y nuevamente antes de las semifinales. Sin embargo, existe una excepción importante.

Si un futbolista recibe su segunda tarjeta amarilla acumulada en la tercera fecha de la fase de grupos, deberá cumplir automáticamente una fecha de suspensión en los dieciseisavos de final. Del mismo modo, un jugador que sea amonestado en octavos y vuelva a recibir tarjeta en cuartos se perderá las semifinales.

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Por ello, además de buscar asegurar el primer lugar del Grupo K frente a Portugal, Colombia también tendrá que gestionar cuidadosamente el aspecto disciplinario para llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles a la fase de eliminación directa.

Fecha y hora del partido contra Portugal

La Tricolor se enfrentará ante Portugal el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. (hora colombia) en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami y usted podrá seguir EN VIVO la transmisión del partido a través del fenómeno del fútbol y el minuto a minuto en el portal web de Caracol Radio.