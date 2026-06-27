Marcelo Bielsa explotó en atención a la prensa tras eliminación de Uruguay: polémicas declaraciones

En Uruguay postulan la eliminación del Mundial 2026 como uno de los mayores fracasos en la historia del país. El seleccionado no pudo si quiera aspirar a ser una de las mejores terceras, luego de finalizar con 2 puntos en esa ubicación del Grupo H, superada por España y Cabo Verde.

Le puede interesar: Uruguay eliminada y Cabo Verde hace historia al clasificar con España: tabla de posiciones Grupo H

El equipo Charrúa resignó sus aspiraciones luego de perder por la mínima diferencia ante España, gracias a un gol de Alex Baena y en el que el portero Fernando Muslera tuvo gran responsabilidad. Sin embargo, no fue en este partido en el que dejó ir la clasificación, sino en los dos empates contra Arabia Saudita y Cabo Verde.

Bielsa, polémico tras la eliminación de Uruguay

Desde antes del Mundial, el nombre de Marcelo Bielsa era el que se llevaba los focos de las críticas en Uruguay. Hubo cuestionamientos a su manejo de grupo, la convocatoria final e incluso filtraciones de alta exigencia en los entrenamientos que habría ido en detrimento de la preparación.

Luego de terminado el partido contra España, el técnico argentino de 70 años dio de qué hablar. En principio, pegó un fuerte grito apurando la nota de campo que es obligación para los entrenadores “Dale de una vez”. Tras iniciada la entrevista, respondió con simpleza y con la cabeza gacha a la periodista que lo cuestionó.

Bielsa, autocrítico en rueda de prensa

En atención a los medios en la sala de prensa del Estadio de Guadalajara, el argentino fue crítico al asegurar que era el responsable de la eliminación al no poder potenciar todo el talento de sus jugadores. Con su salida casi segura de la Selección de Uruguay, también manifestó que no le dejó nada al fútbol de ese país.

“Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador a un país que trabajó tres años, nunca se instala si no se consigue resultados. El cuarto puesto de Eliminatorias no tuvo valor y el tercer puesto tampoco, así como esta actuación en el Mundial no necesito definirla. Fue un paso que no dejó nada”, fueron sus palabras.

Lea también: Tabla de posiciones mejores terceros Mundial 2026 actualizada HOY: así va la lucha por clasificar

“Tuvimos potencial, a mi me tocó gestionarlo pero no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores. No logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, que el grupo de jugadores del que disponía se transformara en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió“, declaró continuando con la autocrítica.

Entretanto, una de las grandes dudas que quedó fue por qué decidió sustituir al portero Fernando Muslera, a lo que respondió: “Él decidió salir en el entretiempo”.

Este fue el tercer Mundial de Marcelo Bielsa y el segundo en el que su selección queda eliminada en la primera ronda, luego de que en Corea-Japón lo hiciera con Argentina.