Cinco muertos en nuevos ataques cruzados entre Rusia y Ucrania

Imagen de referencia de soldado en la guerra de Rusia y Ucrania. FOTO: Tomas Ragina / Tomas Ragina

Cinco personas murieron en Ucrania y en Rusia en ataques cruzados, indicaron las autoridades locales de ambos países este sábado, que reportaron además decenas de heridos.

En Ucrania, una persona murió en la región central de Dnipropetrovsk y otra en Sumi (noreste), según las respectivas administraciones regionales.

En el primer caso, hubo “más de 30 ataques con drones y bombas aéreas”, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja. En Sumi, el fallecido fue un hombre, víctima de un ataque con dron contra una casa.

Rusia sigue atacando Ucrania con bombardeos casi diarios desde el inicio de la invasión lanzada en febrero de 2022, que ha degenerado en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania intensificó por su lado sus represalias contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú en el este.

Una mujer murió en un ataque de Kiev contra Horlivka, una ciudad de la región oriental ucraniana de Donetsk, controlada por Moscú, indicó el alcalde prorruso, Iván Prijodko.

Los ataques ucranianos causaron otro muerto y 11 heridos en Volgogrado, en el suroeste de Rusia, donde fue alcanzada una instalación industrial. El presidente Volodimir Zelenski afirmó que misiles FP-5 Flamingo “golpearon con éxito” una empresa militar en esa ciudad rusa.

Una quinta persona murió del lado ruso, en la región fronteriza de Bélgorod, en otro ataque ucraniano con drones contra una instalación industrial, indicaron las autoridades locales.

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