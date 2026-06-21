Pakistán afirma que negociaciones en Suiza versan sobre tema nuclear, fondos congelados y Líbano

Las negociaciones de paz que comenzaron este domingo en Bürgenstock (Suiza) entre Estados Unidos e Irán, junto a los mediadores Pakistán y Catar, versarán sobre el programa nuclear iraní, así como sobre los fondos congelados de Irán y la situación en el Líbano, de acuerdo con el memorando de entendimiento firmado el pasado miércoles.

Así lo indicó hoy el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en una entrevista a la cadena saudí Al Arabiya en El Cairo, donde se ha reunido con sus homólogos egipcio, Badr Abdelaty; saudí, Faisal bin Farhan; y, turco, Hakan Fidan, para abordar el memorando de entendimiento que termina con la guerra en Irán, y la situación en la Franja de Gaza.

“Los comités están debatiendo el programa nuclear de Irán, los fondos iraníes congelados y la situación en el Líbano”, indicó el jefe de la diplomacia paquistaní, y añadió que su país ha desempeñado “un papel fundamental para facilitar el diálogo” entre Washington y Teherán, contribuyendo a que ambas partes se reunieran por primera vez en 47 años en Islamabad a mediados de abril.

Dar prevé que los próximos días serán “difíciles en el camino de las conversaciones” entre ambas partes, por lo cual pidió “paciencia”, aunque confió en que llegarán “a un acuerdo final” en base al memorando de entendimiento.

Sobre el programa nuclear, afirmó que Estados Unidos solicitó “la transferencia del arsenal nuclear iraní y se llegó a una solución de reducción del enriquecimiento”, al tiempo que Irán expresó “satisfacción y acuerdo para reducir el nivel de enriquecimiento de su arsenal”.

También insistió en que “no se cobrarán tasas, ni de tránsito ni de servicio, en el estrecho de Ormuz”, y agregó que “actualmente hay barcos navegando en ambas direcciones”, desmintiendo que esté cerrado, como anunció ayer Irán.

Por otro lado, tildó los ataques de Israel en el Líbano de “provocadores” y llamó a que cesen, después de dos días de acciones israelíes que han matado a poco más de un centenar de personas.

Precisamente, los ataques en el Líbano por parte de Israel fueron el motivo por el que Irán pospuso las conversaciones en Suiza, que debían haber comenzado el pasado viernes.

Sin embargo, desde el viernes por la tarde entró en vigor una tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, pese a que el cese de hostilidades en el frente libanés ya se contempla en el primer punto del memorando de entendimiento.

Por último, Dar apuntó que “el tema de las sanciones contra Irán se discutirá bilateralmente con Estados Unidos”, sin dar más detalles.

El portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari, dijo hoy en un comunicado que “se han conformado grupos técnicos y tecnológicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que abarcará todos los aspectos del memorando de entendimiento”, según la nota.

“Asimismo, se han establecido grupos de seguimiento para supervisar la implementación del memorando y monitorear el progreso hacia la conclusión del acuerdo final”, añadió.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán están lideradas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf.

Las delegaciones de los países mediadores, Catar y Pakistán, lideradas por el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, y, por parte paquistaní, por el primer ministro, Shebaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir, también están en ese complejo turístico situado a orillas del lago de Lucerna, cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad.