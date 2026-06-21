Presidente Trump amenaza con atacar a Irán si no detiene a sus “aliados en el Líbano” (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no “detiene a sus aliados” en el Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza.

El republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur del Líbano: “Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia”, declaró en su plataforma Truth Social.

Las conversaciones en Suiza se iniciaron en un contexto de enfrentamientos en los últimos días entre el ejército israelí y Hezbolá —aliado de Teherán— en el sur del Líbano.

Los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 30 personas el sábado en el este y el sur del Líbano, antes de una tregua por la noche, cuando se ordenó al ejército israelí que cesara los combates con Hezbolá.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. Teherán exige que Israel ponga fin a sus bombardeos como condición previa para un acuerdo con Washington.

Israel y Hezbolá se culpan mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien encabeza la delegación estadounidense en las conversaciones en Suiza, declaró haber observado “un gran progreso en los últimos días para garantizar que el alto el fuego se mantenga en el Líbano”.

“Todos trabajamos por la paz en la región. Por supuesto, a veces hay desacuerdos sobre cómo lograrla”, añadió.

Según JD Vance, Donald Trump y Estados Unidos “han hecho más por detener el conflicto en el Líbano que cualquier otro país del mundo en los últimos meses”.