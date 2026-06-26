🔴 Paraguay vs Australia - Turquía vs Estados Unidos EN VIVO | Siga la transmisión del Mundial 2026

La última jornada del Grupo D definirá al segundo clasificado a los dieciseisavos de final. Estados Unidos ya aseguró su presencia en la siguiente ronda y buscará terminar con puntaje perfecto, mientras que Paraguay y Australia disputarán un duelo directo por la clasificación.

Previa Paraguay vs Australia

Paraguay llega con la posibilidad de sellar su clasificación a la fase eliminatoria y de conseguir dos victorias en una misma fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia. Además, la Albirroja registra una racha positiva en la última jornada de la fase de grupos, donde no pierde desde hace seis partidos (tres victorias y tres empates).

Australia, por su parte, necesita recuperarse tras caer 2-0 frente a Estados Unidos. Los oceánicos dejaron dudas en ataque, generando muy pocas opciones de gol, y buscarán reencontrarse con la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Le puede interesar: Ecuador sorprende a Alemania y Costa de Marfil elimina a Curazao: Tabla de posiciones del Grupo E

Previa Turquía vs Estados Unidos

Turquía afrontará su último partido del Mundial ya eliminada y con el objetivo de despedirse con una victoria. El conjunto dirigido por Vincenzo Montella aún no ha logrado marcar en el torneo y buscará evitar cerrar la fase de grupos con tres derrotas consecutivas.

Estados Unidos, en cambio, llega con el liderato asegurado tras vencer a Paraguay y Australia en sus dos primeras presentaciones. El equipo de Mauricio Pochettino intentará completar una fase de grupos perfecta y conseguir, por primera vez en su historia, tres victorias consecutivas en una misma Copa del Mundo.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de mejores terceros en el Mundial 2026: así va la lucha por la clasificación

Siga EN VIVO el minuto a minuto de los partidos