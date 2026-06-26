El SENA entregó embarcación para formación en actividades pesqueras en Tumaco

Tumaco

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica recibió una moderna embarcación híbrida que se convertirá en un ambiente especializado de formación para fortalecer las capacidades técnicas de aprendices y comunidades vinculadas a las actividades marítimas, pesqueras y acuícolas del puerto de Tumaco.

La entrega se realizó en el astillero de Buenaventura, en el marco de una estrategia institucional orientada a modernizar los ambientes de aprendizaje y ampliar las oportunidades de formación en territorios de la Costa Pacífica. La embarcación permitirá desarrollar procesos de capacitación práctica acordes con las necesidades productivas de la región.

Bernardo chamorro Guevara, director regional del SENA indicó a Caracol Radio que, a través de este ambiente, los aprendices podrán fortalecer conocimientos en áreas como marinería y pesca, mantenimiento de motores fuera de borda, operación de equipos y aparejos de pesca, radiocomunicaciones marinas, reparación de artes de pesca artesanales y prevención de incendios, entre otras competencias clave para el sector.

“Recibir esta embarcación es muy gratificante porque es producto de una política de competitividad que reivindica la labor del SENA en los territorios. Hoy contamos con esta embarcación que se convierte en ambientes de formación para nuestros aprendices”, dijo Claudia Forero, directora de Formación Profesional del SENA.

Esta nueva herramienta de formación hace parte de una inversión nacional de $14.432 millones destinada al fortalecimiento de la formación marítima y fluvial, impulsando la innovación, la investigación aplicada y el desarrollo de competencias técnicas en comunidades que encuentran en el mar una de sus principales fuentes de sustento.

La embarcación fue construida con la participación de aprendices SENA de programas relacionados con construcción de embarcaciones, automatización y energías renovables, reflejando el compromiso de la entidad con una formación pertinente, innovadora y orientada a responder a los desafíos y oportunidades de los territorios costeros de Nariño.