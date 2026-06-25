Las propuestas de gremios y asociaciones al presidente electo para crecer el PIB al 7 %
La asociación de gremios Aliadas plantea una agenda de más de 30 propuestas para impulsar la economía colombiana en varios frentes.
Tolima
Uno de los principales y más ambiciosos retos del presidente electo Abelardo de la Espriella consiste en cumplir la meta de crecimiento anual del 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), que se fijó desde la campaña.
Con este propósito, la Asociación de Gremios y Sociedades (Aliadas) presentó a la opinión pública una agenda de más de 30 acciones, planteadas a partir de un estudio técnico sobre la informalidad laboral. Las propuestas fueron evaluadas según su impacto, costo fiscal, viabilidad jurídica y viabilidad política.
El estudio, según Aliadas, evidencia que las necesidades de un trabajador independiente, una microempresa, un joven, una mujer emprendedora o un productor rural son diferentes. Por eso, la agenda plantea respuestas diferenciadas y medidas que pueden comenzar a implementarse desde los primeros meses de gobierno.
Las propuestas
Los planteamientos de Aliadas van desde la reducción de la burocracia, pasando por los contratos por horas, hasta el acceso fácil a créditos para capital semilla.
- Para la organización gremial, Colombia necesita menos trámites y un Estado que facilite la actividad empresarial. La propuesta incluye una estrategia de “trámite cero para crecer”, la eliminación de duplicidades regulatorias, la digitalización de procesos, la interoperabilidad de registros y la revisión de cargas regulatorias.
- La agenda, además, propone un monotributo con seguridad social, cotizaciones proporcionales al ingreso, bonos tributarios laborales, contratos por horas, jornadas parciales y mecanismos diferenciales para el trabajo rural.
- Las propuestas incluyen corredores empresariales seguros, una estrategia nacional contra la extorsión y una coordinación permanente entre la Policía, la Fiscalía, las autoridades territoriales y el sector privado.
- Aliadas propone ampliar el acceso al crédito y a las garantías, promover herramientas digitales e impulsar el uso de inteligencia artificial para ventas, inventarios, facturación, capacitación y gestión empresarial.
- Las propuestas incluyen rutas rápidas de certificación, especialmente para jóvenes, mujeres, trabajadores informales y personas con experiencia no reconocida formalmente, mediante alianzas entre el SENA, las cámaras de comercio, los gremios y las empresas.
- La agenda prioriza proyectos con alto efecto multiplicador en vivienda, infraestructura, vías terciarias, agua, conectividad, seguridad y formación para el trabajo.
- Las acciones incluyen contratación rural simplificada, registros de jornadas, esquemas diferenciales de cotización y mecanismos de trazabilidad laboral.