Las propuestas de gremios y asociaciones al presidente electo para crecer el PIB al 7 %

Tolima

Uno de los principales y más ambiciosos retos del presidente electo Abelardo de la Espriella consiste en cumplir la meta de crecimiento anual del 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), que se fijó desde la campaña.

Con este propósito, la Asociación de Gremios y Sociedades (Aliadas) presentó a la opinión pública una agenda de más de 30 acciones, planteadas a partir de un estudio técnico sobre la informalidad laboral. Las propuestas fueron evaluadas según su impacto, costo fiscal, viabilidad jurídica y viabilidad política.

El estudio, según Aliadas, evidencia que las necesidades de un trabajador independiente, una microempresa, un joven, una mujer emprendedora o un productor rural son diferentes. Por eso, la agenda plantea respuestas diferenciadas y medidas que pueden comenzar a implementarse desde los primeros meses de gobierno.

Las propuestas

Los planteamientos de Aliadas van desde la reducción de la burocracia, pasando por los contratos por horas, hasta el acceso fácil a créditos para capital semilla.