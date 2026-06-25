¿La nueva casa de la Tricolor? Miami tendría un Fan Zone oficial para el Mundial 2026

La Federación Colombiana de Fútbol anunció la apertura de La Casa de la Sele, la única fan zone oficial de Colombia en el sur de la Florida durante la Copa Mundial FIFA 2026.

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates scoring a goal with his teammates in the second half during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in ZAPOPAN, Mexico. (Photo by Doug Zimmerman/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Doug Zimmerman/ISI Photos Ampliar ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates scoring a goal with his teammates in the second half during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in ZAPOPAN, Mexico. (Photo by Doug Zimmerman/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Doug Zimmerman/ISI Photos Cerrar

El espacio estará ubicado en Doral y funcionará como punto de encuentro para colombianos residentes, turistas y aficionados internacionales.

La Casa de la Sele ofrecerá una programación que integra transmisiones de partidos, música en vivo, gastronomía típica, cultura y actividades interactivas.

Entre los invitados confirmados figura el exarquero Farid Mondragón, acompañado de otras leyendas de la Selección que serán anunciadas próximamente.

El componente musical estará a cargo de Los Cumbieros, quienes pondrán el sello colombiano en la fan zone. Además, se realizarán activaciones especiales y experiencias inspiradas en la riqueza cultural del país.

La iniciativa busca recrear el ambiente de Colombia en Miami, permitiendo que los asistentes vivan cada jornada mundialista rodeados de la energía característica de la afición tricolor.

Según la Federación, el proyecto también fortalece el vínculo con la comunidad colombiana en Estados Unidos, considerada una de las más numerosas fuera del territorio nacional.

Sin duda una experiencia completa que combina deporte, entretenimiento y cultura, en un escenario diseñado para acompañar a la Selección Colombia durante el Mundial.