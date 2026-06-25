Inpec del Tolima advierte que propuesta del presidente electo afectaría a más de 700 familias

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del sindicato de trabajadores del Inpec en el Tolima, Alejandro Durán, manifestó la preocupación que existe al interior de la institución tras la victoria del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien prometió eliminarla.

Según el dirigente sindical, el trato del hoy presidente electo fue indigno y estigmatizante hacia los trabajadores del Inpec, entidad que De la Espriella tildó de ser un “cáncer”.

“Tenemos una expectativa muy alta de defender la institución. Para que él realice esto debe hacer un cambio muy fuerte a la normatividad. Como representantes sindicales estaremos muy atentos a cómo avance en su periodo presidencial para defender a la institución”, expresó Durán.

Desde el Inpec en el Tolima advierten que cerca de 750 familias dependen de quienes trabajan para la entidad en el departamento, cifra que a nivel nacional supera los 18.000 trabajadores.

“Estamos a la expectativa de lo que venga del presidente electo y estamos preparados para luchar para que la institución continúe, se fortalezca, salgamos adelante y solucionemos los problemas y errores que sabemos que tenemos”, acotó.

Durán le pidió al próximo presidente de los colombianos que atienda a directivos y trabajadores del Inpec en mesas técnicas para presentarle un plan de trabajo que permita corregir las falencias de la institución.

“Para que así podamos cumplir con nuestra misión de resocialización y gestión de vigilancia para la población privada de la libertad. Esperamos que nos escuche y saquemos adelante esta institución, de la que dependen más de 18 mil familias”, concluyó.