Comercio de Ibagué incrementó las ventas hasta en un 40 % durante el desfile de San Juan

Ibagué

Mientras miles de ibaguereños, turistas y visitantes disfrutaban del desfile de San Juan, los comerciantes de la ciudad aprovecharon para incrementar sus ventas a lo largo de la jornada, especialmente los ubicados cerca del recorrido de las carrozas, entre La Pola y la carrera Quinta con calle 37.

El desfile dinamizó considerablemente la economía de la ciudad en el inicio de la etapa final del 52° Festival Folclórico Colombiano.

“Eventos como el desfile de San Juan tienen un impacto bastante significativo en sectores de nuestra economía, como el gastronómico y el de bebidas, donde se han registrado aumentos de entre el 30 % y el 40 % en el volumen de ventas en los restaurantes y gastrobares ubicados cerca del recorrido del desfile”, destacó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué.

Asimismo, Edidson Puentes, presidente de Acodrés Capítulo Tolima, confirmó que las ventas se disparan en otros establecimientos, como panaderías, cafeterías y heladerías, gracias a eventos masivos como el desfile de este miércoles. También se benefician sectores como la Zona G (barrio La Macarena), el Centro y la Zona T (Prados del Norte – calle 60).

“El desfile de San Juan es muy importante por la ruta que tiene. Parte desde La Pola, pasa por el Centro e inicia su tradicional recorrido por la avenida Quinta, ya que atraviesa varias zonas gastronómicas de vital importancia”, aseguró el líder gremial.

Otro sector beneficiado es el de alojamiento y hotelería. De acuerdo con una proyección de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) para mitad de año, Ibagué superará el 70 % de ocupación y se estima que será una de las ciudades capitales con mejores resultados gracias al Festival.

“Históricamente, este mes registra un incremento gracias al arribo de turistas de distintos departamentos del país que llegan para disfrutar del Festival o conformar las comparsas participantes. A ellos se suman los visitantes extranjeros, cuyo número también ha venido aumentando en cada edición”, agregó la funcionaria.

Sumado a la ocupación masiva de servicios turísticos, centenares de pequeños comerciantes y emprendedores informales incrementaron sus ingresos durante el San Juan mediante la venta de diversos productos típicos, como ponchos, sombreros y rabo’e gallo, así como alimentos y bebidas en general.