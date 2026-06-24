Preocupación en Villa del Rosario por hechos de intolerancia durante partidos de la Selección

Los hechos de intolerancia registrados durante los partidos de la Selección Colombia en Villa del Rosario continúan generando preocupación entre habitantes y comerciantes del municipio. De acuerdo con el líder social y experto en seguridad Robert Bacca, las riñas se han convertido en una situación recurrente en establecimientos ubicados cerca del Parque Gran Colombiano.

Según explicó, “no ha sido la primera vez. Anteriormente ya ha venido ocurriendo en ese sector abierto que colinda con el Parque Gran Colombiano y también con el sector de la autopista Cúcuta-San Antonio. Estos procesos de violencia o de conflicto de convivencia se presentan con el desarrollo de estas circunstancias y el expendio de bebidas alcohólicas”.

El líder social advirtió que la situación afecta a las familias que viven en el sector y aseguró que “hay diferentes conjuntos cerrados, ambientes familiares y restaurantes. Lo que se está viendo es ese gran conflicto y esa falta de control, primero en el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, segundo en el manejo de vehículos y también en el control del gran conglomerado de personas que asiste a disfrutar los partidos”.

Frente al próximo encuentro de la Selección Colombia, Bacca pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad. “No estamos buscando que cierren los establecimientos porque generan empleo, pero sí regularizar el expendio de licor a menores de edad, hacer controles frente a las sustancias psicoactivas y garantizar la seguridad. Las personas pueden disfrutar de manera responsable sin generar caos ni violencia”, concluyó.