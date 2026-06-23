Detectan casos de hurto de energía en fincas y locales comerciales del Magdalena

Entre los hallazgos más llamativos figura una finca ubicada en la vía que comunica a Fundación con Aracataca, donde fue detectado un transformador ilegal conectado directamente a la red eléctrica para abastecer operaciones relacionadas con cultivos agrícolas.

Otro caso fue identificado en el corregimiento de Monterrubio, jurisdicción de Fundación, donde las revisiones técnicas permitieron encontrar un transformador instalado de manera irregular que suministraba energía a una cafetería de la zona. Las conexiones ilegales representan pérdidas económicas para el sistema eléctrico y pueden generar riesgos para quienes las manipulan y para las comunidades cercanas.

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En Santa Marta también fueron detectadas irregularidades en establecimientos comerciales. Las inspecciones evidenciaron anomalías en el sistema de medición de un estadero-bar, mientras que una cafetería operaba conectada directamente a la red sin contar con medidor, una práctica utilizada para evitar el registro real del consumo de energía.

Las acciones de control también llegaron a la Zona Bananera, donde fue descubierta una tienda que obtenía el servicio eléctrico mediante una conexión por fuera del medidor. Estos casos se suman a las investigaciones adelantadas para frenar el robo de energía en el departamento, una problemática que continúa afectando la calidad y sostenibilidad del servicio en la región.