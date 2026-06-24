“Queremos ser el departamento pechichón del nuevo presidente”: gobernador de Bolívar

Con la autoridad que le otorga liderar uno de los departamentos con mayor potencial de crecimiento del país, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, fijó las principales apuestas que espera impulsar junto al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a partir del próximo 7 de agosto.

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Más que una felicitación protocolaria al nuevo mandatario, Arana aprovechó la coyuntura para presentar una agenda concreta de desarrollo para Bolívar, insistiendo que el departamento ocupe un lugar prioritario dentro de las inversiones y decisiones estratégicas del Gobierno Nacional.

“Queremos ser el departamento pechichón del nuevo Presidente”, expresó el mandatario bolivarense, en una frase que mezcló humor y realidad política, pero que encierra una aspiración clara: que Bolívar reciba el respaldo necesario para acelerar las transformaciones que hoy demandan sus comunidades.

“Bolívar tiene todo para salir adelante. Hasta ahora ningún presidente se ha concentrado en nuestro departamento. Algunos hicieron obras importantes, pero cada uno tuvo sus regiones priorizadas. Nosotros queremos ser ese departamento al que se le apueste de verdad y demostrar cómo las inversiones bien orientadas pueden cambiar la vida de la gente”, afirmó.

Yamil Arana: “A la gente le interesa que le resuelvan los problemas”

El Gobernador dejó claro que, más allá de los debates ideológicos, las regiones esperan resultados concretos.

“A la gente en realidad no le interesa si el presidente es de izquierda, de derecha o de centro. Lo que le importa es que le resuelvan sus problemas. Y un Presidente debe estar para eso: para transformar realidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, manifestó.

Seguridad: la gran deuda con el sur de Bolívar y Montes de María.

Uno de los principales llamados del mandatario estuvo relacionado con la situación de orden público que enfrentan varias zonas del departamento.

Arana invitó al presidente electo a recorrer personalmente el sur de Bolívar y los Montes de María, regiones que durante décadas han sufrido las consecuencias del conflicto armado y que hoy continúan enfrentando desafíos en materia de seguridad.

“Quiero que nos acompañe al sur de Bolívar, que conozca de primera mano las dificultades que viven nuestras comunidades y que trabajemos juntos para garantizar una paz duradera y condiciones de tranquilidad para quienes han esperado durante años una respuesta efectiva del Estado”, señaló.

El proyecto que unificaría a Bolívar de norte a sur

Otro de los puntos centrales de la agenda presentada por el Gobernador es la conectividad vial.

Arana destacó que la Gobernación viene ejecutando importantes inversiones para mejorar las carreteras del departamento, pero advirtió que el respaldo del Gobierno Nacional será fundamental para completar la integración territorial de Bolívar.

En particular, solicitó el impulso de dos obras consideradas estratégicas para conectar el sur del departamento: el puente entre Buenavista, corregimiento de Arenal del Sur, y La Palma, corregimiento de Morales; y el puente de Piedra Candela, que unirá a Morales con Simití.

“Nosotros estamos avanzando con las vías. Si logramos esos dos puentes, estaremos hablando de un Bolívar verdaderamente conectado, integrado y con mayores oportunidades para su gente”, aseguró.

Canal del Dique: empleo, desarrollo y recuperación ambiental

Dentro de las prioridades planteadas por Arana también figura la puesta en marcha del proyecto de restauración de los ecosistemas del Canal del Dique, considerado uno de los más importantes para el Caribe colombiano.

El Gobernador sostuvo que destrabar esta iniciativa tendría un impacto inmediato en la economía regional, generando más de 120 mil empleos directos e indirectos y dinamizando sectores productivos en varios municipios.

“Si logramos que el proyecto del Canal del Dique avance desde el primer mes de Gobierno, estaremos enviando un mensaje contundente de confianza, inversión y crecimiento para toda la región”, afirmó.

Un llamado a la verdadera descentralización

Finalmente, Yamil Arana insistió en la necesidad de avanzar hacia una descentralización efectiva que otorgue mayores competencias y recursos a los territorios.

El mandatario defendió la capacidad de los gobiernos departamentales para ejecutar proyectos y responder con mayor rapidez a las necesidades ciudadanas.

“Es injusto que desde las regiones tengamos que seguir pidiendo permiso al Estado central para resolver problemas que conocemos de primera mano. Somos nosotros quienes estamos cerca de las comunidades y quienes entendemos cuáles son las inversiones que realmente necesitan nuestros territorios”, sostuvo.

La apuesta de Yamil Arana para el futuro de Bolívar

Las declaraciones del Gobernador dejan en evidencia una visión clara sobre el papel que Bolívar quiere desempeñar durante el próximo cuatrienio. Seguridad, infraestructura, empleo, recuperación ambiental y autonomía regional son los pilares de una agenda que Yamil Arana aspira a construir de la mano del nuevo Gobierno Nacional.

Más que pedir atención para el departamento, el mandatario bolivarense plantea una alianza estratégica que permita convertir a Bolívar en uno de los grandes motores de desarrollo del país y demostrar que, cuando las inversiones llegan a las regiones, los cambios se traducen en oportunidades reales para la gente.