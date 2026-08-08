Alcaldía de Cali ofrece $50 millones de recompensa por responsables del incendio en Cristo Rey

Mientras en Cali se desarrollaba la posesión del presidente Abelardo De La Espriella en la Universidad Santiago de Cali, se presentó un incendio forestal de gran magnitud en uno de los cerros tutelares de la ciudad, autoridades presumen que fue provocado.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del incendio registrado en las últimas horas en el cerro de Cristo Rey.

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“Este incendio fue provocado, estamos buscando a los pirómanos que lo empezaron, por eso ofrecemos una recompensa de 50 millones de pesos que nos permita dar con estas personas, ya tenemos unos identificados por la policía”, ratificó el mandatario.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que el incendio se presentó en la parte baja del cerro de Cristo Rey, en el sector de Mameyal. Según indicó, la emergencia fue reportada alrededor de las 3:00 de la tarde a los bomberos, quienes trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar la conflagración.