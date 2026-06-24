Polémico proyecto de sociedad de economía mixta desató desmanes en el Concejo de Melgar

Tolima

Tensos momentos se vivieron durante la tarde del martes 23 de junio en el Concejo Municipal de Melgar, en medio del primer debate del proyecto presentado por la administración del alcalde Francisco Bermúdez para crear una entidad de economía mixta paralela a la Secretaría de Movilidad, que buscaría sacar adelante proyectos en alianza con privados.

Si bien el proyecto fue aprobado en primer debate de comisión, se presentaron álgidas discusiones y hasta agresiones físicas entre concejales, funcionarios de la Alcaldía, veedores y ciudadanos que llegaron hasta el recinto.

“El concejal Camilo Salas se le paró de frente a nuestra asesora, casi le pega. Ahí nos tocó llamar al presidente del Concejo al orden, que nos dejaran hacer el debate con altura y respeto para sustentar el proyecto. Pero lo que hicieron fue maltratar a una mujer, todo el proceso de ellos fue lastimando a funcionarios y al secretario del Concejo”, denunció John Ortiz, secretario de Movilidad de Melgar.

El funcionario hizo referencia a dos estructuras políticas, las del Partido Conservador y Liberal, que, según él, estarían detrás de la oposición al proyecto. “Vienen elecciones y hay presuntos precandidatos y empiezan a coger estos proyectos de acuerdo para ganar votos, y eso no se debe hacer. Por eso es que el municipio tiene 20 años de atraso”, aseveró.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario aseguró que el proyecto no busca modificar la naturaleza jurídica de la Secretaría de Movilidad ni acabarla, sino crear otra entidad paralela o instituto descentralizado en el que se apostaría a proyectos distintos de los servicios que ofrece la dependencia.

“No se está vendiendo la Secretaría de Movilidad ni se está privatizando, lo que se está creando es una empresa alterna de sociedad de economía mixta. Ningún servicio de los que prestamos hoy lo iría a prestar la sociedad. Es más, la sociedad no podrá ejercer autoridad de tránsito ni asumir competencias con la regulación o control del tránsito. Tampoco entregamos predios o herramientas”, explicó.

Con la sociedad, la Alcaldía buscaría sacar adelante proyectos como la instalación de cámaras de detección en el tramo de la vía hacia Bogotá comprendido entre la Nariz del Diablo y el Terminal de Transportes, para intentar disminuir la siniestralidad.

Las dudas

El concejal liberal Camilo Salas, en diálogo con Caracol Radio, desmintió los señalamientos del secretario de Movilidad en su contra.

“El recinto estaba lleno de funcionarios de la Alcaldía de Melgar que agredieron físicamente a mujeres y no las dejaron ni siquiera entrar. Como está en los videos, nunca me acerqué; solo alcé la voz y les dije que no le dijeran mentiras a Melgar, y el señor secretario y su asesor sí se ofuscaron y me incitaron a salirme a la calle, seguramente a darnos golpes, porque eso es lo que gritaban”, aseveró.

El cabildante además sostuvo que el proyecto otorgaría servicios de tránsito a privados por 20 años, con un porcentaje minoritario del 45 % para el Municipio.

“Lo único que no podría realizar esa empresa mixta es hacer los comparendos, pero de resto se le entregan todos los servicios tecnológicos, gestión documental y todas las otras disposiciones que se requieran. Pero lo más grave es que el alcalde pide que se le dé facultades sin límite para realizar traslados presupuestales”, enfatizó.

Se espera que el próximo viernes, desde las 4:00 de la tarde, se vote en segundo debate el polémico proyecto en Melgar.