Incautaron munición para arma de fuego en carreteras de Bolívar

Un control rutinario de la Policía Nacional terminó convirtiéndose en un importante resultado operativo en las carreteras de Bolívar. Lo que parecía ser un viaje más hacia Cartagena despertó las sospechas de los uniformados cuando, durante una inspección de rutina, encontraron en el equipaje de un motociclista varias municiones de arma de fuego cuyo porte no pudo justificar.

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La captura se produjo en la Ruta 90O5, a la altura del kilómetro 62+200 de la vía San Onofre-Cartagena, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban labores de registro y control a vehículos y personas.

Durante el procedimiento fue requerido un hombre conocido con el alias de “Lucho”, de 34 años de edad y oriundo de Valledupar, Cesar, quien se movilizaba como conductor de una motocicleta de servicio particular.

Al practicarle un registro a sus pertenencias, los policías hallaron un bolso de color gris que contenía ocho cartuchos calibre 38 Indumil Special y trece vainillas del mismo calibre.

Ante el hallazgo y al no presentar la documentación que acreditara la legalidad para portar dicho material, los uniformados procedieron a capturarlo en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las investigaciones correspondientes para establecer el origen y destino de las municiones.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles en las vías del departamento.

“Los operativos de registro y control que adelantamos diariamente en las carreteras de Bolívar permiten prevenir hechos delictivos y sacar de circulación elementos que podrían ser utilizados para afectar la seguridad ciudadana. Continuaremos fortaleciendo nuestra presencia institucional para garantizar la tranquilidad de los viajeros”, indicó el oficial.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 y seguir contribuyendo a la construcción de territorios más seguros.