Incautan millonario cargamento de cigarrillos con inconsistencias en vías de Bolívar

Lo que parecía un viaje de rutina por las carreteras del departamento terminó convertido en un importante golpe contra el comercio ilegal. En medio de labores de registro y control, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional detectaron una carga de cigarrillos que presentaba inconsistencias en su documentación, lo que llevó a su inmediata incautación.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vía Sincelejo–Calamar, a la altura del kilómetro 132+600 de la Ruta 2515, donde los policías adscritos al Grupo de Tránsito y Transporte (GUTAT) de Calamar realizaron la inspección de un vehículo tractocamión de placas SKR-753, de servicio público.

Durante la verificación de la carga, los uniformados hallaron más de 5.000 cajetillas de cigarrillos marca Marlboro, equivalentes a 360.000 unidades, mercancía que fue sometida a revisión por parte de las autoridades.

Según el reporte oficial, la mercancía presentaba inconsistencias que impidieron acreditar plenamente su legal procedencia, razón por la cual fue incautada de manera preventiva y puesta a disposición de la autoridad competente para adelantar las investigaciones correspondientes.

El cargamento está avaluado en aproximadamente 100 millones de pesos y era transportado por un ciudadano que conducía el tractocamión al momento del procedimiento policial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados en la lucha contra los delitos que afectan la economía legal del país.

“Continuamos fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del departamento para prevenir el transporte y comercialización de mercancías que no cumplan con los requisitos legales. Estas acciones buscan proteger la economía formal y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes”, agregó el oficial.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá los operativos de control en las vías de Bolívar, con el fin de contrarrestar actividades ilícitas relacionadas con el contrabando y otros delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.