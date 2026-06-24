Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en la Ciénaga de la Virgen

En el sector La Puntilla del barrio Olaya Herrera, en Cartagena, habitantes de la zona reportaron el hallazgo de un cuerpo flotando en aguas de la Ciénaga de la Virgen.

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De acuerdo con testimonios de residentes, fueron varias personas quienes observaron el cadáver a la deriva y alertaron de inmediato a las autoridades para que verificaran la situación. El hallazgo generó preocupación entre la comunidad, que temía estar frente a un posible hecho violento.

Tras recibir la información, unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena y funcionarios de criminalística se desplazaron hasta el lugar para acordonar el área, realizar la inspección correspondiente y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que la víctima era un hombre. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición en que fue encontrado el cadáver, no fue posible identificarlo en el sitio.

De manera preliminar, las autoridades conocieron que el cuerpo tenía una cuerda atada al cuello. Las autoridades no confirmaron su identidad.