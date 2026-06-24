Escrutinio en Magdalena le dio más votos a De la Espriella e Iván Cepeda

Santa Marta

Las autoridades electorales entregaron el reporte de los escrutinios de la segunda vuelta presidencial, la cual dejó variaciones mínimas frente a los datos reportados la noche de las elecciones en Magdalena. Aunque los ajustes favorecieron a ambos candidatos en los 30 municipios del departamento, el impacto final fue reducido frente al volumen total de sufragios contabilizados.

En Magdalena, Abelardo De la Espriella sumó 37 votos adicionales durante el escrutinio; totalizando en 255.135 votos que recibió el hoy presidente electo. Mientras que Iván Cepeda Castro registró un leve incremento de 25 sufragios frente al preconteo, alcanzando los 347.253 votos.

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Estos resultados fueron oficializados, dos días después de las elecciones del domingo 21 de junio; por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante el E-26 tras los escrutinios departamentales realizados en el antiguo Hospital San Juan de Dios.

Cabe recordar que en el Magdalena se tuvo el sufragio de 612.894 personas, lo que representa un 56,25% de la participación del censo electoral en las 3228 mesas habilitadas en el departamento.