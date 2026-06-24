Disparos en el barrio San Pedro Mártir dejan un hombre herido

En el barrio San Pedro Mártir, resultó lesionado con arma de fuego un sujeto de 38 años de edad, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial y de acuerdo a los galenos, se encuentra bajo observación médica.

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Testigos manifestaron que un sicario llegó a una esquina del sector y realizó varios disparos contra una persona que se encontraba en el lugar, resultando lesionado.

Al herido le registra una anotación judicial como indiciado por el delito de abuso sexual.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan las investigaciones para dar con la identidad y captura del responsable.