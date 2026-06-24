Comunidad de Alto Campestre pide a Umata que recoja más de 20 gatos callejeros

Las calles del barrio Alto Campestre registran una compleja situación comunitaria y de bienestar animal debido a la rápida proliferación de más de 20 gatos de todos los tamaños y edades que se han concentrado en una misma zona del sector. Lo que comenzó hace unos meses con la llegada y alimentación de un solo felino, hoy se ha transformado en un hábitat descontrolado que genera desespero entre los residentes por las precarias condiciones en las que permanecen los animales.

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El nuevo presidente de la junta de este sector, Nicolás Lorduy, explicó que la problemática se concentra específicamente entre las manzanas 7 y 8, justo al lado del Parque de la Virgencita. De acuerdo con el líder comunitario, el abandono de un lote baldío aledaño, que alberga una cancha y el mencionado parque, ha facilitado el asentamiento continuo de los gatos, atrayendo además problemas colaterales como la aparición de roedores y el consumo de sustancias alucinógenas por parte de particulares.

Aunque varios vecinos se han encargado de suministrarles alimento de manera solidaria, la comunidad advierte que la llegada constante de nuevos ejemplares amenaza con desencadenar una emergencia sanitaria formal. Actualmente, los habitantes reportan fuertes olores por las deposiciones de los animales, lo que ha generado múltiples quejas por parte de las familias del sector, especialmente preocupadas por la salud de los niños y de los adultos de la tercera edad.

Ante este panorama, la dirigencia comunal inició acercamientos con la Umata para gestionar una solución integral que permita retirar a los felinos de la calle y brindarles un mejor bienestar en articulación con el distrito de Cartagena. Mientras esperan una respuesta oficial de la entidad, los líderes del barrio hicieron un llamado público a la ciudadanía en general, abriendo la posibilidad de que personas interesadas en sumarse a la causa o en adoptar de manera responsable se acerquen a la urbanización para acoger a los animales.