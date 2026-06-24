Cartagena tendrá primera Escuela de Salvamento Acuático de Colombia

El Gobierno de las Primeras Veces continúa impulsando iniciativas que marcan un antes y un después para la ciudad. En articulación con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, el próximo 6 de julio se pondrá en marcha la primera Escuela de Salvamento Acuático del país.

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La iniciativa busca formar y capacitar a nuevos talentos en técnicas de rescate y atención de emergencias acuáticas, fortaleciendo la seguridad en playas y cuerpos de agua de la ciudad.

Este importante paso también tiene antecedentes en la gestión del alcalde Dumek Turbay Paz, quien durante su paso por Distriseguridad lideró la vinculación del cuerpo de salvavidas al Distrito, contribuyendo a su fortalecimiento y profesionalización.

La meta de esta escuela es convertir a Cartagena en referente nacional en la formación de salvavidas, brindando a los participantes las herramientas necesarias para desempeñar esta labor con los más altos estándares de calidad y preparación.

La Alcaldía de Cartagena ratifica así su compromiso con la prevención, la seguridad y la formación de personal altamente capacitado para proteger la vida de residentes y visitantes, consolidando además el objetivo de contar con los mejores salvavidas de Colombia.