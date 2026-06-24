Bicentenario: escenario donde más de 350 deportistas crecen dentro y fuera de la cancha

Mientras el mundo sigue de cerca las emociones que genera el fútbol, en el Megabarrio Bicentenario cientos de niños, niñas y jóvenes viven el deporte como una oportunidad para aprender y construir sus proyectos de vida.

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Gracias al trabajo articulado entre la Fundación Santo Domingo, entidades públicas y privadas, instituciones educativas y líderes comunitarios, el Megabarrio continúa consolidándose como un territorio donde el deporte se convierte en una herramienta de vida para el desarrollo integral y la generación de oportunidades.

184 deportistas participan en procesos de formación deportiva en disciplinas como fútbol sala, voleibol, taekwondo y patinaje, además de un núcleo de iniciación deportiva que acerca a los más pequeños a la actividad física y la recreación. Estas iniciativas se desarrollan con el apoyo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER.

A ello se suma la alianza con la Universidad de San Buenaventura, que fortalece los procesos de formación con 40 participantes en voleibol y fútbol sala, ampliando las oportunidades para que más jóvenes desarrollen sus habilidades deportivas.

“Mientras el mundo celebra el fútbol, en Bicentenario celebramos el poder transformador del deporte. Aquí acompañamos procesos que ayudan a que niños, niñas y jóvenes desarrollen su talento, fortalezcan su confianza y construyan proyectos de vida. Creemos que esta es una oportunidad para que sueñen en grande”, afirmó Dolly González, gerente del Megabarrio para la Fundación Santo Domingo.

El fútbol ocupa un lugar especial dentro de esta apuesta. A través de clubes y escuelas deportivas, niños y jóvenes encuentran espacios para fortalecer sus capacidades físicas y aprender valores.

“En estos 4 años de existencia, hemos cosechado importantes logros, ya contamos con 4 categorías y un semillero de iniciación deportiva con 100 niños y jóvenes de Bicentenario y barrios unidos. Sabemos la importancia de la recreación, porque no solo practican el deporte sino que conviven en comunidad. Agradecemos a la Fundación Santo Domingo por el apoyo que nos brinda, no solo en el apoyo psicosocial también nos brindaron una gran cancha para practicar el deporte al más alto nivel”, manifestó Javier Marrugo, presidente del Club Deportivo Ciudad del Bicentenario.

Esta apuesta también se fortalece con espacios adecuados para la práctica deportiva, que permiten a los participantes entrenar en condiciones óptimas y consolidar procesos de formación de largo plazo. Uno de los ejemplos de este proceso es Santiago Caro, de 14 años, quien juega como volante en el Club Deportivo Ciudad del Bicentenario. Desde hace tres años forma parte del equipo y ha sido protagonista de importantes logros deportivos.

“He aprendido mucho como jugador y como persona. Hemos participado en tres campeonatos de Liga de Bolívar y hemos sido campeones en dos ocasiones consecutivas, manteniendo el invicto. Actualmente disputamos nuestro cuarto campeonato y seguimos demostrando el esfuerzo y el trabajo en equipo que nos caracteriza”, asegura Santiago.

Además del fútbol, otras disciplinas continúan ganando protagonismo en el territorio. 23 niñas integran el equipo de kickball que se prepara para participar en los Juegos Comunales, mientras que procesos competitivos en softbol siguen fortaleciendo la participación deportiva de adultos del Megabarrio y barrios vecinos.

Estas iniciativas reflejan cómo el deporte trasciende la competencia para convertirse en una herramienta que fomenta la convivencia, fortalece el tejido social y abre caminos para que las nuevas generaciones desarrollen su talento.

“Desde nuestra legalización como Club deportivo, en 2018, hemos formado a cientos de jóvenes del territorio. Tres de nuestros deportistas han llegado al fútbol profesional en Panamá y otros seis han llegado a equipos como el Real Cartagena y en equipos de Antioquia, Risaralda y los llanos orientales. Más allá de formar futbolistas, buscamos formar buenos ciudadanos, por eso los que no siguen este camino deportivo han continuado estudiando y son profesionales en otras carreras”, destacó Germín Silgado, presidente de la Escuela Fútbol Club Bicentenario Cartagena.

En una temporada en la que las miradas del mundo están puestas sobre el fútbol, Bicentenario demuestra que el verdadero triunfo del deporte se encuentra en su capacidad para unir comunidades, abrir oportunidades y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de un mejor futuro.