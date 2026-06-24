Aguas de Cartagena evalúa sentencia de tribunal administrativo: respetará decisiones judiciales

En relación con la información publicada en diferentes medios de comunicación respecto de la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar en la que decreta una serie de medidas cautelares de urgencia dentro de la acción popular promovida por el Alcalde Mayor de Cartagena contra Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. sociedad anónima en la que el Distrito de Cartagena participa con el 50% del capital social, la empresa se encuentra a la espera de que se agoten los trámites formales de notificación correspondientes.

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Desde Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., el equipo jurídico y técnico revisará detalladamente el alcance y las implicaciones de las disposiciones emitidas por el Despacho judicial.

En ejercicio a su derecho de defensa y contradicción de conformidad con la garantía fundamental al debido proceso, la empresa se abstendrá de emitir pronunciamientos públicos sobre el fondo de los asuntos objeto de la controversia, y entregará en las oportunidades procesales pertinentes, las aclaraciones técnicas de rigor y los soportes a que haya lugar para demostrar que no ha amenazado o vulnerado los derechos colectivos de los habitantes de la ciudad.

Aguas de Cartagena, fiel a su tradición, reitera su respeto por las decisiones de las autoridades judiciales y su compromiso de actuar conforme a la Constitución, la ley y los mecanismos institucionales previstos para este tipo de actuaciones en aras de defender y demostrar su apego al marco sectorial y contractual que rige la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad,

Finalmente, la empresa reafirma su compromiso con Cartagena y con la prestación eficiente de los servicios a su cargo, por lo que continuará desarrollando las acciones operativas necesarias para garantizar la atención y respeto de los derechos de los usuarios y de la propia Administración Distrital para contar con este servicio público esencial en las condiciones por ellos esperada, y contribuir así al bienestar de la ciudadanía.