Aguas de Cartagena avanza en la reparación de la tubería de conducción de agua cruda

Aguas de Cartagena informa que continúan los trabajos de reparación de la avería registrada en un tramo de una de las tuberías de conducción de agua cruda que abastecen las plantas de tratamiento de la ciudad.

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Estas labores han demandado la adopción de medidas especiales de seguridad, debido a que la tubería se encuentra a siete metros de profundidad y muy próxima a una tubería de gas natural de alta presión.

Actualmente, personal especializado adelanta la instalación del nuevo tramo de tubería y las labores de soldadura requeridas para su integración al sistema. Una vez culminen estas actividades, se iniciará la recuperación del bombeo de agua cruda, con el fin de alcanzar los caudales necesarios en las plantas de tratamiento. Se estima que los trabajos concluyan hacia las 5:00 p. m., momento a partir del cual comenzará la normalización gradual del servicio.

Mientras avanzan las labores correspondientes, se presentan ausencias del servicio de agua en los siguientes barrios, sectores y urbanizaciones:

Bocagrande, Manga, San Pedro Libertad, El Espinal; urbanizaciones Tequendama y La Española; sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, El Carmen, Las Delicias y El Rubí; Barrio Chino, La Quinta, Camino del Medio, Prado, Martínez Martelo, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque.

También están afectados estos sectores de los siguientes barrios:

Los Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63.

El Bosque entre la diagonal 21 a la Avenida Crisanto Luque y las transversales 36 a la 46.

El Bosque entre las diagonales 20 a la 21B y transversales 46 a la 54.

Alto Bosque entre calle el Periodista, transversales 53 y 54.

San Isidro, entre la Avenida Crisanto Luque a la calle del Pirata y las transversales 52 a la 54.