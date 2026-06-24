Accidente en vía a María La Baja deja un hombre con graves lesiones

Momentos de angustia se vivieron en el corregimiento de San Pablo, perteneciente al municipio de María La Baja, tras registrarse un fuerte accidente de tránsito que dejó gravemente lesionado a un hombre conocido por los habitantes de esta población.

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De acuerdo con testimonios recopilados en la zona, el hecho se presentó cuando un vehículo tipo furgón, realizaba una maniobra de adelantamiento sobre varios vehículos de carga pesada que transitaban por la carretera.

Según las versiones preliminares, el conductor habría intentado rebasar simultáneamente a dos tractomulas y un camión, lo que lo llevó a ocupar el carril contrario. En ese momento, por la vía se desplazaban un motociclista y un ciclista, quienes se encontraron de frente con el automotor.

Las primeras informaciones indican que el conductor del furgón no logró retornar a tiempo a su carril, produciéndose un fuerte impacto contra el motociclista, quien llevó la peor parte en el siniestro.

La persona herida fue identificada por miembros de la comunidad como ‘Chacú’, un residente muy apreciado y reconocido en el corregimiento de San Pablo. Hasta el momento se espera un reporte oficial sobre su estado de salud y las circunstancias exactas que rodearon el accidente.

Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.