Una empleada del servicio está acusada de robar 1.600 millones en cuatro casas de Medellín

Mujer capturada por el hurto de 1.600 millones en casas donde trabajaba como empleada del servicio- foto Fiscalía

Medellín

Lenis María Julio Julio, de 57 años, fue capturada en la población de San Onofre, departamento de Sucre, señalada de presuntamente cometer varios hurtos en casas de estratos altos de El Poblado sur de Medellín. A la mujer le incautaron 3 mil dólares, equivalentes a unos 12 millones 500 pesos.

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Según la fiscalía, la judicializada fue detenida por el presunto delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo en cuatro momentos en los que se habría hurtado la suma de 1.600 millones de pesos en igual número de inmuebles entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero de 2026.

“La mujer, al parecer, usaba documentos falsos para hacerse contratar como empleada doméstica en hogares de estratos altos y, luego de ganarse la confianza de sus patrones, aprovechaba su ausencia para apoderarse de elementos de valor, joyas y dinero en efectivo”, recalcó la fiscalía en un comunicado.

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Ante la imputación del ente investigador, la mujer no aceptó su responsabilidad; pese a ello y ante las pruebas aportadas, un juez ordenó su detención en centro carcelario.

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