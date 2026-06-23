Un hombre resultó muerto en el oriente de Cartagena con arma blanca en medio de una riña

Unidades de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘El Cocho’ de 25 años como presunto responsable del homicidio de Luis Alberto Escolar Castro, de 38 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

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Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba en compañía de otro sujeto, se presenta una riña, resultando herido con arma blanca.

El occiso presentaba 2 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones culposas.

El capturado y el arma cortopuzante incautada fueron puesto a disposición de la Fiscalía.

Inspección técnica a cadáver realizada por el CTIde la Fiscalía General de la Nación.