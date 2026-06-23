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23 jun 2026 Actualizado 08:35

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Un hombre resultó muerto en el oriente de Cartagena con arma blanca en medio de una riña

El presunto homicida fue detenido por parte de la Policía Metropolitana en el barrio Olaya Herrera, sector Nuevo Porvenir

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Unidades de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘El Cocho’ de 25 años como presunto responsable del homicidio de Luis Alberto Escolar Castro, de 38 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

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Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba en compañía de otro sujeto, se presenta una riña, resultando herido con arma blanca.

El occiso presentaba 2 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones culposas.

El capturado y el arma cortopuzante incautada fueron puesto a disposición de la Fiscalía.

Inspección técnica a cadáver realizada por el CTIde la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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