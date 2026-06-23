Protesta en la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth: extrabajadores reclaman salarios atrasados

Una situación similar a la ocurrida en el Nuevo Hospital Bocagrande, aseguran estar viviendo varios extrabajadores que prestaban sus servicios en la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret, a causa de deudas laborales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por tal motivo, se ubicaron en la parte exterior del centro asistencial mostrando pancartas y con megáfono en mano, pidieron los pagos pendientes. Según los manifestantes, la problemática incluye a auxiliares de enfermería, servicios generales, auxiliares de cocina, enfermeras jefes y personal de seguridad.

“Muchas personas venían a laborar sin transporte y esperábamos con la idea de que fueran a pagar. Aquí la mayoría de los compañeros son de pueblo, así que era una situación bastante estresante porque teníamos que informarle a la coordinadora que no podíamos estar. Por esperar nos atrasamos en el arriendo, dejamos acumular facturas de servicios públicos y hasta el sol de hoy, la respuesta de ellos es negativa”, declaró una de las afectadas.

¿Qué dice la clínica?

Caracol Radio dialogó con Yunis Lafont, Jefe de Talento Humano, y reconoció que efectivamente no se han podido atender algunos compromisos con el personal que laboró en la empresa, debido al embargo que tienen actualmente con las cuentas.

Dijo también la vocera que han ingresado algunos recursos, pero no se ha podido hacer uso de los mismos, por las restricciones de la orden judicial. Además sostuvo que la EPS Coosalud, tiene una millonaria cartera lo que agudiza la situación económica del centro asistencial.

Mientras tanto, el grupo de exempleados se ha declarado en asamblea permanente, hasta que no se cumpla con la cancelación de los dineros.