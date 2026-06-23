Procuraduría formuló cargos a exmilitares por caso de falsa anestesióloga en dispensario médico

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación confirmó que formuló cargos a dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la contratación de una profesional para desempeñarse como anestesióloga en el dispensario médico en Bucaramanga.

Según el Ministerio Público, esta decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública y fueron citados a audiencia los exmilitares que son una teniente coronel, un mayor y un cabo primero, señalados de participar en la selección y la contratación de la mujer para ejercer las funciones de anestesiología sin que presuntamente cumpliera con los requisitos.

“La teniente coronel, en calidad de directora del dispensario y gerente del proyecto de contratación; el mayor, como subdirector administrativo y financiero y ordenador del gasto; y el cabo primero, como coordinador de Talento Humano e integrante del comité evaluador, habrían intervenido en las etapas precontractual y contractual que culminaron con la vinculación de la profesional", indicó la Procuraduría.

La investigación que adelanta la Procuraduría habría arrojado que los exmilitares habrían avalado esta contratación pese a que la mujer aportó, al parecer, documentación académica falsa para acreditar dicha condición profesional.