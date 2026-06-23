“No la conozco”: Senador Miguel Ángel Pinto habló tras indagatoria por presunto caso de abuso sexual

El magistrado Misael Rodríguez adelanta la investigación por la denuncia de presunto abuso sexual contra una trabajadora durante su vínculo laboral con el congresista.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador del Partido Liberal Miguel Ángel Pinto Hernández por el delito de acceso carnal violento.

El congresista es señalado, según la denuncia, de presuntamente haber abusado sexualmente de una trabajadora durante alrededor de 10 meses, aprovechándose de su posición como empleador.

Su defensa, a cargo del abogado Jaime Lombana, había solicitado el aplazamiento de la diligencia argumentando que el abogado principal del senador se encontraba fuera del país y que el suplente tampoco podía asistir. Sin embargo, el despacho del magistrado Misael Rodríguez, a cargo del caso, negó la solicitud y confirmó la cita para las 2:00 p. m., además de autorizar la participación virtual de la defensa.

Al cierre de la indagatoria, Pinto aseguró: “No la conozco, ni idea quién es”, cuando fue preguntado sobre la denunciante.

En desarrollo de la indagación previa, el despacho instructor obtuvo evidencias testimoniales y documentales que apuntan a la hipótesis de que Miguel Ángel Pinto Hernández habría abusado de su posición de superioridad para, presuntamente, forzar a la mujer a encuentros sexuales durante el tiempo que duró la relación laboral.

Cabe recordar que el pasado 9 de junio el Senado de la República aceptó la renuncia presentada por el senador Miguel Ángel Pinto Hernández, quien anunció su retiro de la corporación a partir del próximo 23 de junio, poniendo fin a una trayectoria de 12 años en el Congreso.

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