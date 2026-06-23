Museos de Cartagena y Bolívar abrirán sus puertas este domingo

La Red de Museos de Cartagena y Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena— a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC)— y la Gobernación de Bolívar por medio del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), invita a cartageneros y visitantes a participar en una nueva Jornada de Puertas Abiertas en los Museos, que se realizará el próximo domingo, 28 de junio, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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La iniciativa, que se realiza en el marco del cumpleaños 493 de Cartagena, busca promover el acceso a la historia, fortalecer la apropiación del patrimonio y acercar a la ciudadanía a espacios que resguardan la memoria, las tradiciones, el arte y las historias que han contribuido a la construcción de la identidad de Cartagena y Bolívar.

“Los museos son escenarios fundamentales para preservar nuestra memoria colectiva y fortalecer el sentido de pertenencia por el territorio. Invitamos a las familias, a los jóvenes y a los visitantes a aprovechar esta jornada para recorrer estos espacios, conocer sus historias y disfrutar de la riqueza cultural que poseen Cartagena y Bolívar”, expresó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

En el mismo sentido, la directora del IPCC, Shyrley Tuñón Vásquez, señaló: “Cada museo guarda relatos, saberes y expresiones que enriquecen nuestra identidad cultural. Estas jornadas permiten que más personas se acerquen al patrimonio de manera gratuita y vivan experiencias significativas que fortalecen el conocimiento, la memoria y el diálogo entre generaciones. La invitación es a disfrutar en familia”.

Museos participantes

Durante la jornada, los asistentes podrán visitar los siguientes espacios museales:

• Museo Biográfico Madre Bernarda

• Museo Histórico de Cartagena

• Casa Museo Rafael Núñez

• Espacio Cultural Claustro de La Merced

• Casa Museo El Pozón

• Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau

• Museo Un Momento de Fantasía – Museo de Muñecas y Carritos

• Museo del Oro Zenú

• Museo Naval del Caribe

• Museo Simankongo de Palenque

• Museo Etnoindustrial de Galerazamba

• Museo de la Memoria Viva – Islas del Rosario

• Yurbaco Museo

La jornada representa una oportunidad para descubrir la diversidad de narrativas, colecciones y experiencias que ofrecen los museos del territorio, así como para reconocer su papel en la conservación de la memoria histórica, la educación y el fortalecimiento de la identidad cultural.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, el IPCC y la Red de Museos de Cartagena y Bolívar reiteran la invitación a toda la ciudadanía para que participe en esta actividad gratuita y disfrute en familia de un recorrido por la historia, el arte y el patrimonio de la región.