Movimiento de pasajeros en aeropuerto de Cartagena subió según último reporte de OINAC

Cartagena es uno de los destinos preferidos de los turistas internacionales y nacionales para la época de vacaciones, a razón de su oferta aérea, su capacidad y diversidad hotelera, y la posibilidad de combinar playa, historia y entretenimiento en un mismo lugar.

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Este posicionamiento continúa impulsando la llegada de viajeros nacionales e internacionales, especialmente durante las temporadas vacacionales de mitad de año.

El dinamismo del destino también se refleja en el comportamiento del tráfico aéreo. Durante mayo de 2026, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez movilizó 613.011 pasajeros, un 10 % más que en el mismo mes en 2025, impulsado principalmente por el crecimiento del tráfico nacional, que alcanzó los 493.803 viajeros, un aumento del 14 %.

En lo corrido del año, el aeropuerto acumula 3.290.671 pasajeros movilizados y 24.598 operaciones, cifras que representan incrementos de 6,5 % y 2,1 %, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.

No en vano la capital de Bolívar concentra el 22,8 % de las reservas nacionales registradas por las agencias afiliadas a ANATO, según un reciente informe del gremio, superando ampliamente a otros destinos del turismo colombiano.

Lo anterior implica múltiples retos para los actores involucrados en la actividad turística de la ciudad, empezando por las terminales aéreas. Por esta razón, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez brinda algunas recomendaciones clave a los viajeros con el propósito de que su experiencia de viaje sea fluida, eficiente y amena:

● Anticipa tu llegada: Debido al alto volumen de pasajeros, se recomienda estar en la terminal con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y 2 horas para vuelos nacionales. Llegar con el tiempo justo es el principal detonante del estrés en las filas.

● Agiliza tu paso por Migración: Si eres colombiano, recuerda que puedes usar los módulos de BioMig para un proceso automático y mucho más rápido. Si viajas al exterior o ingresas al país, asegúrate de tener el formulario Check-Mig diligenciado en línea antes de llegar a la fila.

● Haz el Web Check-in desde casa: Evita las filas en los mostradores de las aerolíneas. Si viajas solo con equipaje de mano, descarga tu pasabordo digital y dirígete directamente a la zona de salas de abordaje.

● Prepara tu equipaje para los filtros de seguridad: Para evitar retrasos, lleva los líquidos en envases menores a 100 ml dentro de una bolsa transparente y saca los dispositivos electrónicos grandes de tu maleta antes de que pase por el escáner.

● Viaja con paciencia y empatía: La infraestructura aeroportuaria opera a su máxima capacidad durante estas semanas. Todo el personal de la Operadora de la terminal, aerolíneas y autoridades (Migración Colombia, Policía, DIAN, entre otras) está trabajando articuladamente para agilizar los procesos. Tu colaboración y respeto hacia ellos hace la diferencia.

“Sabemos que las filas y los tiempos de espera pueden generar tensiones en momentos de alto tráfico, por eso nuestra prioridad es mitigar el impacto del pico vacacional. Estamos operando a nuestra máxima capacidad técnica y humana, optimizando los flujos en infraestructura y coordinando esfuerzos con las autoridades para que los filtros de seguridad y migración fluyan con rapidez. Nuestro compromiso es monitorear la operación minuto a minuto para tomar decisiones que ayuden a que el viaje de nuestros pasajeros se dé de la mejor manera”, indicó Patricia Mejía, gerente de la concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Paralelamente, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continúa desarrollando su proyecto de ampliación y modernización, una iniciativa estratégica de Asociación Público-Privada (APP) que busca transformar la principal terminal aérea del Caribe colombiano. Actualmente se ejecutan de manera simultánea obras como la ampliación del hall de acceso, la construcción del nuevo edificio de parqueaderos, mejoras en climatización, adecuaciones de fachadas y cerramientos, entre otras intervenciones que permitirán incrementar la capacidad y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Estas acciones responden al crecimiento sostenido que registra Cartagena como destino turístico y de negocios, y constituyen una apuesta por una infraestructura aeroportuaria acorde con las necesidades presentes y futuras de la ciudad.