Mompox estrenará Biblioteca Digital y Centro de Innovación 4.0 Bolívar Digital

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció que en las próximas semanas será entregada la renovada Biblioteca Pública Pedro Salcedo del Villar, que se convertirá en el moderno Centro de Innovación 4.0 Bolívar Digital, un espacio diseñado para impulsar el conocimiento, la tecnología y la innovación en el Distrito Inteligente de Mompox.

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El nuevo centro contará con conectividad de banda ancha ultrarrápida, acceso a plataformas de aprendizaje, herramientas digitales de última generación y experiencias interactivas e inmersivas que fortalecerán los procesos educativos, culturales y de emprendimiento de niños, jóvenes y adultos.

“Estamos a muy poco de entregar una obra que simboliza el futuro de Mompox. No será solo una biblioteca; será un centro de innovación donde nuestros jóvenes podrán aprender, crear, conectarse con el mundo y desarrollar nuevas oportunidades. Seguimos demostrando que la tecnología también transforma territorios y genera desarrollo”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

La nueva infraestructura se suma a los avances que han convertido a Mompox en el primer Distrito Inteligente de Colombia. Actualmente, más de 3.000 usuarios de la zona rural cuentan con internet fijo en sus hogares; funcionan 14 zonas de wifi gratuito, dos Colmenas Digitales, un centro de monitoreo articulado con la Policía, murales inteligentes, un sistema de monitoreo digital permanente, seis puntos Smart para turistas y cuatro sensores ambientales destinados a fortalecer la gestión del riesgo.

Para el mandatario departamental, estas inversiones forman parte de una estrategia integral para consolidar a Mompox como una de las principales joyas turísticas de Colombia. “Estamos construyendo una ciudad más competitiva, más atractiva para el turismo y con mejores oportunidades para su gente. Mientras avanzamos en la transformación digital, también pavimentamos siete kilómetros de vías urbanas y logramos que las dos rutas de cruceros de lujo de AmaWaterways incluyeran a Mompox en sus recorridos por el río Magdalena, impulsando el turismo como nunca antes en nuestra historia reciente”, destacó.

La llegada de los cruceros internacionales, junto con las inversiones en conectividad, infraestructura urbana y promoción turística, han fortalecido el posicionamiento de Mompox como un destino cultural y patrimonial de talla mundial, generando nuevas oportunidades para comerciantes, artesanos, emprendedores y operadores turísticos.

Con la próxima entrega del Centro de Innovación 4.0 Bolívar Digital, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de seguir construyendo un territorio donde la tecnología, la educación y el turismo se conviertan en motores de desarrollo y bienestar para todos.