Investigan muerte de adolescente en Calamar por bala perdida frente a un establecimiento de comercio

Consternados. Así están los habitantes en el corregimiento de Hatoviejo en Calamar, Bolívar, quienes aseguran que mientras varias personas disfrutaban la madrugada del lunes, 22 de junio, a las afueras de una discoteca, un hombre llegó y cambió drásticamente el panorama de manera violenta.

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Las primeras versiones indican que el sujeto desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, comenzó a realizar disparos al aire sin importarle la presencia de los ciudadanos que se encontraban en el lugar.

En ese momento, Yuranis Romero Iriarte, de 16 años de edad y residente en el sector conocido como Barrio Abajo de Hatoviejo, fue alcanzada por una de las balas perdidas mientras permanecía en la calle, justo al frente del establecimiento nocturno, ubicado en el centro de la población. Debido a la gravedad de la herida, la menor perdió la vida de manera inmediata en el sitio.

La adolescente, quien era estudiante de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria José Antonio Galán, no tuvo oportunidad de ser auxiliada. Testigos del hecho señalaron que en la misma balacera un adulto mayor recibió un impacto de bala en el cuello, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este suceso, mientras la comunidad exige celeridad en las investigaciones para capturar al responsable de la tragedia.