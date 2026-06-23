Incautado contenedor con calzado falsificado en Cartagena

La Policía Nacional, bajo el liderazgo del director general William Rincón Zambrano, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía General de la Nación y las agencias internacionales HSI y CBP, lograron la incautación de un cargamento de calzado falsificado proveniente del Continente Asiático.

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La operación se llevó a cabo mediante diligencia de registro y allanamiento a un contenedor en la zona portuaria de la ciudad de Cartagena. Como resultado del procedimiento, fueron incautados 10.032 pares de calzado, los cuales, al momento de ser inspeccionados por peritos certificados, se evidenció que la mercancía correspondía a mercancías falsificadas que infringían los derechos de propiedad industrial y los signos distintivos de marcas registradas, afectando la autenticidad, originalidad y exclusividad de las marcas reconocidas.

Es importante indicar que la mercancía ilegal esta avaluada en $5.257.012.000 y fue dejada a disposición de la autoridad competente.

“Cada mercancía ilegal incautada representa menos recursos para las estructuras criminales dedicadas al contrabando y más protección para la economía, el empleo formal, la industria nacional y los ingresos que contribuyen al desarrollo de Colombia.

La Policía Nacional reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”, manifestó el señor teniente coronel Carlos René Sacristán Rondón, jefe División de Control Operativo Cartagena.

La Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier actividad relacionada con el contrabando, la falsificación o la comercialización ilegal de mercancías, a través de la Línea Anticontrabando 159 o del correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co. La información suministrada será manejada bajo estricta reserva.