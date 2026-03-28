Los rebeldes hutíes de Yemen entran en la guerra de Oriente Medio atacando Israel con misiles

Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron este sábado a la guerra de Oriente Medio con un ataque contra Israel, el primero por parte de estos aliados de Teherán tras un mes de conflicto que ha sacudido la economía mundial.

La intervención de este grupo proiraní amenaza con perturbar también la navegación por el mar Rojo, alternativa para algunas monarquías petroleras del Golfo al estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas iraníes.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, el conflicto se ha propagado a toda la región y golpea la economía global, especialmente por los problemas de suministro y el encarecimiento del petróleo y el gas.

En una declaración en video difundida en X, un portavoz de los hutíes afirmó que el movimiento había lanzado su “primera operación” contra Israel con el lanzamiento de misiles balísticos hacia objetivos militares sensibles.

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Este grupo, un componente clave del llamado “eje de la resistencia” de movimientos armados afines a Teherán, habían amenazado en la víspera con sumarse al conflicto.

Horas antes de la reivindicación, el ejército israelí informó que estaba interceptando un ataque procedente de Yemen. No se reportaron víctimas ni daños en Israel.

El mar rojo

Durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza entre 2023 y 2025, estos insurgentes habían llevado a cabo numerosos ataques contra Israel y buques comerciales en el mar Rojo y en el golfo de Adén. Pero, hasta este sábado, habían permanecido al margen del nuevo conflicto.

El mar Rojo ha pasado a ser un punto clave en esta nueva guerra. Arabia Saudita ha redirigido buena parte de sus exportaciones de petróleo hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz.

Irán controla de facto el tránsito por ese paso que da entrada al golfo Pérsico y por donde antes circulaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos.

Sus fuerzas también han lanzado numerosos ataques contra intereses estadounidenses o infraestructuras energéticas de los países vecinos, lo que ha perturbado los mercados.

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Este sábado, el ejército iraní reivindicó un ataque contra un buque logístico estadounidense cerca del puerto omaní de Salalah, en el mar Arábigo, donde un hombre resultó herido.

También se reportaron ataques contra el aeropuerto de Kuwait y de Erbil, en el Kurdistán iraquí, y lanzamientos de misiles y drones en una zona industrial de Emiratos Árabes.