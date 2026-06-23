Hombre resultó herido en el barrio El Pozón tras recibir varios disparos

Señala un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio El Pozón, sector 19 de Febrero, el lunes 22 de junio de 2026, siendo aproximadamente a las 2:30 p.m. resultó lesionado con arma de fuego un hombre 37 años de edad, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial y de acuerdo a los galenos, se encuentra bajo observación médica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos del sector manifestaron que un sujeto llegó a una vivienda y le realizó varios disparos al hoy lesionado.

A la víctima le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas fuego y abuso sexual.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan las investigaciones para dar con la identidad y captura del responsable.