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23 jun 2026 Actualizado 10:55

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Hombre resultó herido en el barrio El Pozón tras recibir varios disparos

La víctima del ataque, según el reporte entregado por la policía, tiene dos anotaciones judiciales

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Señala un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio El Pozón, sector 19 de Febrero, el lunes 22 de junio de 2026, siendo aproximadamente a las 2:30 p.m. resultó lesionado con arma de fuego un hombre 37 años de edad, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial y de acuerdo a los galenos, se encuentra bajo observación médica.

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Testigos del sector manifestaron que un sujeto llegó a una vivienda y le realizó varios disparos al hoy lesionado.

A la víctima le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas fuego y abuso sexual.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan las investigaciones para dar con la identidad y captura del responsable.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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