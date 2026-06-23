Familia de ex sargento linchado en Olaya Herrera denuncia fallas policiales y exige justicia

Consternados y con un profundo clamor de justicia se encuentran los familiares del ex sargento de la Policía Nacional Norberto Pérez Salas, quien perdió la vida de manera trágica tras ser atacado a pedradas el pasado 16 de junio en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera. La familia rompió el silencio para denunciar lo que consideran una cadena de irregularidades y omisiones por parte de los uniformados que atendieron el caso.

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De acuerdo con las declaraciones de su hijo, Andy Pérez, los hechos se desencadenaron luego de que un conocido del ex sargento fuera víctima de un atraco en la zona. Al enterarse de lo sucedido, Pérez Salas se dirigió al lugar de los hechos para brindar apoyo a su amigo, punto en el que se generó un fuerte altercado que desencadenó la intervención de la Policía Nacional. El ex oficial fue detenido en el procedimiento mientras portaba su arma de dotación personal, la cual contaba con todos los salvoconductos y la documentación legal en regla.

“A mi papá lo capturan como sale en los videos y mi papá portaba un arma de fuego, el arma está legal. Además de eso, hay mucha inconsistencia porque mi papá lo capturan y al otro señor que iba con él lo montan en una patrulla y a mi papá lo montan en una moto. ¿No cabían los dos en la patrulla? Porque mi papá por un lado y el señor por otro. Entonces a mi papá lo pasaron por ahí, por el lugar donde habían ocurrido los hechos anteriores y la turba lo linchó. Además que mi papá estaba esposado, mi papá no pudo defenderse. A la hora de la turba lincharlo, en el video no sale ningún policía como defendiendo a mi papá, como repelando, relegando el ataque. Prácticamente lo entregaron para que la turba lo matara”, indicó el hijo del fallecido.

Actualmente el proceso avanza en los estrados judiciales con el desarrollo de las audiencias concentradas en contra de tres personas capturadas por su presunta participación en el linchamiento. Sin embargo, la familia advierte que la Institución policial no se ha acercado de manera directa a explicarles el rumbo de las investigaciones y exigen con vehemencia que los agentes que estuvieron a cargo del procedimiento sean apartados de sus cargos y respondan ante las autoridades competentes por entregar prácticamente al ex oficial a la turba.

Norberto Pérez Salas se retiró de la Policía Nacional con el grado de sargento en el año 2016 y desde entonces continuaba trabajando de manera independiente, recordado por sus vecinos y allegados como un hombre alegre, servicial y un padre dedicado que paradójicamente perdió la vida por su constante vocación de ayudar al prójimo.