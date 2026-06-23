Este puente festivo se va el agua en 5 de las 16 comunas de Medellín por 19 horas

Personas recibiendo agua de un carrotanque de EPM y al lado un grifo sin agua (Fotos vía EPM y Getty Images)

Medellín

Para adelantar labores de mantenimiento en las redes de acueducto en la ciudad de Medellín, se requiere la interrupción en el servicio para gran parte del occidente y el centro de la ciudad durante 19 horas durante este puente festivo.

Empresas Públicas de Medellín indicó que durante el puente festivo próximo, se tendrá el corte en el servicio de acueducto por 19 horas entre las seis de la tarde del domingo, 28 de junio, y la una de la tarde del lunes festivo, 29 de junio.

Debido a algunas intervenciones que se deben adelantar en los barrios que atiende el tanque Nutibara, se suspenderá el acueducto en gran parte de la zona céntrica y el occidente de la ciudad.

5 de 16 comunas afectadas en Medellín

Este corte afectará a barrios de las comunas de La Candelaria, Laureles – Estadio, El Poblado, Guayabal y Belén.

En el centro también habrá corte

Los barrios que tendrán cortes en el centro de la ciudad son el Barrio Colón, San Diego, Calle Nueva, Centro Administrativo La Alpujarra y el Perpetuo Socorro.

Comuna de Laureles - Estadio

Los barrios que no tendrán servicio de acueducto por 19 horas en esta zona de la ciudad son Naranjal, San Joaquín, Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Lorena, Florida Nueva, El Velódromo, Unidad Deportiva Atanasio Girardot y la Universidad Pontificia Bolivariana.

El Poblado se afectará

EPM indicó que son tres barrios los que se verán afectados en la comuna de El Poblado con este corte; serán Barrio Colombia, Manila y Villa Carlota.

Cortes en Guayabal

El servicio de acueducto tendrá interrupción este domingo y lunes festivo en barrios como Campo Amor, Parque Juan Pablo II, Santa Fe, Tenche y Trinidad.

Belén, una de las comunas afectadas

En esta zona del occidente de Medellín se tendrán cortes en el barrio Belén Granada, Las Playas, San Bernardo, El Nogal, Los Almendros, Fátima, Rosales y Cerro Nutibara.

Empresas Públicas de Medellín anunció que se tendrá un suministro de agua potable por medio de carrotanques en los sectores afectados.

Hoy se va el agua en El Poblado

EPM anunció que para hoy habrá un corte programado en el barrio El Poblado por cinco horas, entre la una y las seis de la tarde, en el sector que abastece el tanque de El Campestre, esto es en la calle 17 C Sur entre las carreras 44 y 47 B.

Corte en tanque París

EPM también adelanta cortes en el servicio de acueducto entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana de todos los días de esta semana en los barrios que atiende el tanque de París.

Esta medida obedece a la atención de conexiones no autorizadas que efectúa EPM en esta zona del Valle de Aburrá.

Barrios afectados en Medellín

En la capital antioqueña, esta determinación afecta los barrios El Triunfo del corregimiento de San Cristóbal, El Progreso Número 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho.

En Bello

En esta localidad del norte del Valle de Aburrá se afecta el servicio en el barrio París.