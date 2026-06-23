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23 jun 2026 Actualizado 17:47

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DJ Tra presenta “Te Pienso”, una innovadora fusión del Caribe colombiano

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial que destaca la identidad artística de cada intérprete

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El productor musical, ingeniero de sonido y ejecutivo A&R DJ Tra lanza “Te Pienso”, un nuevo sencillo que reúne a Luister La Voz, Héctor Nazza y Andy Alaska, en una colaboración que mezcla salsa, afrobeat y amapiano, resaltando el talento del Caribe colombiano.

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Reconocido por trabajar con artistas como J Balvin, ChocQuibTown, Ñejo y Dálmata, DJ Tra apuesta por una propuesta fresca que habla sobre el final de una relación y el verdadero significado del amor, dejando como mensaje central que “el amor no es un negocio ni una moneda de cambio”.

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial que destaca la identidad artística de cada intérprete y representa un paso importante en la carrera de DJ Tra al unir en una misma producción a destacados talentos del norte de Colombia.

Con el respaldo de Disetti Music, dirigido por Steven Palacio, “Te Pienso” reafirma el compromiso de DJ Tra con la innovación, la colaboración y la proyección internacional de la música latina.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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