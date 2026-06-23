Diálogo, innovación y sostenibilidad: las claves para reconstruir el sistema de salud colombiano

¿Quiénes están construyendo el sistema que Colombia necesita? Esa fue la pregunta que orientó el encuentro, un espacio de conversación entre representantes de gremios, clínicas, académicos y empresas para analizar los retos y oportunidades que enfrenta la salud en el país.

Durante la jornada, los participantes coincidieron en que los desafíos actuales exigen más dialogo y una mayor articulación entre los diferentes sectores que participan en el sistema. La conversación se centró en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer la sostenibilidad de la salud sin perder de vista las necesidades de los pacientes.

La financiación, coincidieron, es clave para ello. Los asistentes señalaron la importancia de garantizar una gestión eficiente de los recursos, fortalecer los mecanismos de seguimiento y promover decisiones sustentadas en información confiable que permita responder a los desafíos que ya enfrenta el sistema.

La innovación también ocupó un lugar destacado en la discusión, resaltando la necesidad de impulsar desarrollo científico, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y generar condiciones que favorezcan la investigación y la transformación del sector. A ello se suma la formación del talento humano, considerada como una pieza fundamental para garantizar la calidad de la atención en los próximos años.

En paralelo, los asistentes enunciaron desafíos como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la salud mental y la necesidad de ampliar el acceso oportuno a diagnósticos tempranos, tratamiento y medicamentos.

Por ello se destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones, academia, industria y prestadores de servicios para construir respuestas integrales. Uno de los consensos de la jornada fue la necesidad de superar la polarización y avanzar hacia discusiones centradas en la evidencia, la innovación y la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer la sostenibilidad del sistema.

Se trata de un llamado a construir acuerdos de largo plazo