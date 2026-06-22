Momento crucial para la Salud en Colombia: ¿cómo se reconstruye el sistema?

El próximo 23 de junio, en Bogotá, se realizará el primer encuentro sectorial de Innovación en Salud, la plataforma de Prisa Inspira que se pregunta por el desarrollo de ese rubro en el país. Bajo la premisa de “Salud sin ideología: ¿quiénes están construyendo el sistema que Colombia necesita?”, se busca promover una conversación estratégica, técnica y propositiva sobre el presente y el futuro del mismo.

En esta oportunidad están convocados por lo menos 25 expertos de distintas aristas del sector para dialogar y hacer un análisis de las posibles soluciones a la crisis del sector, basados en experiencias, modelos de gestión exitosos, alianzas e iniciativas que están generando resultados y para enfrentar los retos que atraviesa el sistema.

La agenda girará alrededor de tres ejes temáticos, comenzando con innovación clínica y tecnológica, que abordará el papel de las nuevas tecnologías, los tratamientos y los modelos de atención que ya están transformando la prestación de servicios de salud en Colombia. Aún más, se analizarán las oportunidades para construir ecosistemas de innovación sostenibles y replicables en distintas regiones del país.

El segundo es sector privado: acceso y experiencia, que se centrará en las iniciativas que buscan ampliar la cobertura, mejorar la experiencia de los pacientes y fortalecer la sostenibilidad de los servicios de salud. La conversación indagará en la medición del impacto de estas estrategias y el aporte del empresariado en la construcción de rutas para abordar el contexto actual.

El ultimo eje trata sobre el talento humano en salud y pondrá el foco en los profesionales que sostienen el funcionamiento del sector. Acá los temas se asocian con la formación, atracción y retención de talento, así como los desafíos para construir organizaciones capaces de impulsar la innovación y mantener altos estándares de atención.

En esta mesa redonda se reunirán diferentes perspectivas para reflexionar sobre las experiencias que hoy contribuyen a construir respuestas concretas para el sistema de salud colombiano y sobre los retos que definirán su evolución en los próximos años.

Espere todo el cubrimiento a través de Caracol Radio y las plataformas de Prisa Inspira.